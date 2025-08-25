Синоптик Леус: заморозки в европейской части России взяли паузу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что заморозки в европейской части России взяли паузу.

«Минувшая ночь на территории европейской России обошлась без заморозков. Обширный циклонический вихрь прикрыл небо облаками, чем уберёг воздух от сильного выхолаживания, а южные потоки, наблюдающиеся в его восточной части, способствовали поступлению в Приволжье и на восток Северо-Западного округа более тёплых воздушных масс», — сообщил он в своём Telegram.

Вместе с этим он отметил, что над Карелией, севером Ленинградской области и западом Архангельской области сохраняется очаг холода. Так, в Карелии ночью температура воздуха местами опускалась ниже +1 °С, в Архангельской — ниже +2 °С, в Ленинградской области — ниже +3 °С.

«В Москве ночной минимум составил +8,2 °С, что ниже, чем должно быть по климату в середине третьей декады августа. На территории столичного региона самой холодной точкой вновь стало Михайловское, что в Новой Москве, — там температура понижалась до +4,9 °С», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве к следующим выходным.