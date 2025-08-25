Часть россиян причислила себя к «особому народу»

Часть опрошенных россиян (39 процентов) причислила себя к «совершенно особенному народу». К такому выводу пришли в аналитическом центре ВЦИОМ по итогу телефонного опроса, пишут «Ведомости».

Те, кто причислил русских к «особому народу», заявили, что их особенность заключается в духовных ценностях (22 процента), душевности (15), богатой культуре (12), патриотизме (11), сострадании (8) и в других качествах. Согласно данным опроса, 61 процент опрошенных, напротив, придерживаются мнения, что русские — такой же народ, как и все другие.

Россиянам напомнили о трёхдневной рабочей неделе осенью

Среди указавших на особенность русских больше всего граждан в возрасте от 45 лет и старше 60 лет — их по 45 процентов в каждой возрастной группе. Меньше всего в «особенность» верит молодое поколение — среди респондентов 18-24 года их всего 23 процента. Эта возрастная группа в большинстве своем (77 процентов) считает, что русские — такой же народ, как и другие.

Исследование проводилось с помощью телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов. Вопросы об «особенности» россиян опрошенным задавали в мае 2025 года.

Ранее президент Владимир Путин назвал очень сложным путь развития России. По его словам, в стране сейчас идет укрепление судебной и правовой системы государства.