Блогер назвал дикие для жителей Латинской Америки привычки россиян

Российский путешественник побывал в Сальвадоре и назвал некоторые привычки своих соотечественников дикими для местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В частности, люди в этой стране Латинской Америки не поверили, что зимой в России можно ходить по заледеневшей поверхности реки, как будто это асфальт. «Для них это уровень фильма "Выживший", только без Ди Каприо», — поиронизировал автор публикации.

Вторая привычка россиян, которая поразила сальвадорцев, — сидеть без шапки на морозе и говорить: «Потеплело!»

«Когда я сказал одному парню из Сан-Сальвадора, что у нас дети в школе бегают на физкультуре на улице при минус десяти, он чуть не упал. "Вы их зачем мучаете?"» — рассказал блогер.

Кроме того, жители Сальвадора были ошеломлены фактом, что россияне зимой используют балконы как холодильники. «Это вообще бомба для сальвадорцев», — добавил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер узнал об истинном отношении сальвадорцев к своим соотечественникам. По его словам, жители России в этой стране Латинской Америки вызывают неподдельный восторг и искренний интерес.