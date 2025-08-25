В ГД предложили ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября.

Соответствующие деньги, согласно документу, должны быть предназначены для приобретения учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей.

Уточняется, что на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет предлагается выплачивать по 28,7 тыс. рублей. Студентам вузов и техникумов — от 14,3 тыс. до 21,5 тыс. рублей. Детям из малоимущих семьей — по 43 тыс. рублей.

Ежегодная выплата на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет, по данным РИА Новости, должна составить 50,2 тыс. рублей и 21,5 тыс. рублей — до наступления 28-летнего возраста.

Также сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о праве родителей на выходной 1 сентября.