С сентября в РФ меняются правила оплаты ночных смен и расчета отпускных

Сентябрь 2025 года принесет россиянам ряд важных изменений в трудовом законодательстве и правилах расчетов. Новые нормы затрагивают оплату ночного труда, расчет среднего заработка и формат кассовых чеков, рассказал в интервью RT депутат Алексей Говырин.

С 1 сентября устанавливается единая федеральная надбавка за ночные смены в размере не менее 20% от часовой тарифной ставки. Также вводится новый порядок расчета среднего заработка для отпускных и выходных пособий, заменяющий нормативы 2007 года. Одновременно магазины и онлайн-сервисы перейдут на обновленные фискальные чеки с дополнительными реквизитами.

"Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада. Это исключает произвольное установление размеров доплат работодателями", — пояснил Говырин.

В июне глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду разрешить сотрудникам российских предприятий брать дополнительный отпуск из-за выгорания.