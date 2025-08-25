В РФ создадут механизм ограничения доступа к опасному контенту

В России может появиться механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту, передает ТАСС со ссылкой на правительственный план мероприятий. Согласно документу, над механизмом будут работать Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства.

В качестве срока реализации проекта указан третий квартал 2027 года. Как уточняется, речь идет о вредной, распространяемой в сети информации, доступ которой в стране ограничен. 1 марта этого года вступил в силу закон о самозапрете, позволяющий россиянам ограничить возможность оформления на их имя кредитов и займов - полностью или частично.

Мера направлена на защиту от мошенников и оформления займов без ведома граждан. По последним данным, сейчас статус самозапрета на кредиты установлен у 12,49 млн россиян. Больше всего обращений поступило от жителей Москвы - 1,3 млн заявлений. В пятерке лидеров по числу заявлений также Московская область (914 тыс.), Санкт-Петербург (626 тыс.), Башкирия (475 тыс.) и Свердловская область (428 тыс.).