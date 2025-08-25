Песчаная буря повредила лагерь фестиваля Burning Man в штате Невада

В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада накануне ежегодного фестиваля Burning Man началась песчаная буря. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle. Буря повредила лагеря участников фестиваля.

Достигавшие скорости 80 километров в час порывы ветра поднимали в воздух пыль со дна высохшего озера. Видимость при этом не превышала 30 сантиметров. Непогода полностью уничтожила по меньшей мере одну художественную инсталляцию - созданную командой с Украины надувную грозовую тучу весом в восемь тонн.

Инсталляция, которая символизировала "призрак мировой войны" и глобальные угрозы, через 15 минут после начала бури разорвалась на части. Фестиваль музыки и искусств Burning Man традиционно ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок. Участники фестиваля создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства, посещают местные мероприятия, а в конце фестиваля объекты сжигают.

