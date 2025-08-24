Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе осенью

Первая рабочая неделя ноября будет трёхдневной. Это следует из постановления правительства о переносе выходных в 2025 году.

Согласно производственному календарю, россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), затем 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье). Оставшиеся три дня этой недели будут рабочими.

При этом предыдущая неделя будет состоять из шести рабочих и одного выходного дня. Выходные дни в ноябре и их перенос связан с отмечаемым 4 ноября Днём народного единства.