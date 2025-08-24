В Европе продают украденные ВСУ иконы из Курской области

Военный священник протоиерей Дмитрий Кротков сообщил, что в Европе продаются иконы, мощи и церковные облачения, которые украинские боевики украли в ходе вторжения в Курскую область.

В эфире «России 24» он сказал, что гонения украинских властей на церковь похожи на события в послереволюционной России.

«На разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения от этих украинских вояк», — заявил Кротков.

Ранее жительница села Махновка Суджанского района Курской области Ирина, пережившая оккупацию, рассказала, что военнослужащие ВСУ ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи, а также справляли там нужду и распивали спиртные напитки.