Мединский объяснил причины передачи учебников украинским военнопленным

Переданные Российским военно-историческим обществом (РВИО) учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, считает помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Причины этого решения он объяснил в своем Telegram-канале.

По словам Мединского, РВИО передало несколько тысяч учебников, в том числе и по истории России ХХ века, в учреждения, в которых содержатся украинские военнопленные. Подобная мера, по его мнению, поможет солдатам провести время с пользой.

«Прочистят мозги от мусора», — написал Мединский.

Ранее Мединский сообщил, что россиян в плену Украины осталось совсем мало. Он также заявил, что в России остаются еще тысячи пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). 22 августа стало известно, что в России сейчас находятся около шести тысяч украинских военнопленных.