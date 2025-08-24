Умер кинорежиссер Валерий Усков

Кинорежиссер, народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов России Валерий Усков скончался на 93-м году жизни. Об этом пишет «Россия-1».

© kino-teatr.ru

Дата и место похорон пока не сообщаются.

Валерий Иванович Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (современное название — Екатеринбург).

В 1955-м окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961-м — режиссерский факультет ВГИКа, его дипломной работой стал фильм «Самый медленный поезд» (1963) по сценарию Ю.М. Нагибина.

Работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, в 1964 году был принят на киностудию «Мосфильм».

Вместе с троюродным братом, режиссером Владимиром Краснопольским, Усков снял такие фильмы, как «Тени исчезают в полдень», «Ермак», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве».

В 1990-е годы ставил спектакли «Её друзья» и «В день свадьбы» В. Розова во МХАТе имени М. Горького.

Член КПСС с 1971 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва) и Союза кинематографистов России.

Удостоен ордена «Знак Почета», ордена Почета, орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.