У альпинистки Наговициной появился шанс на спасение

Появился шанс на спасение альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. В понедельник, 25 августа спортсменку попытаются эвакуировать еврокоптером. Об этом рассказала член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, сообщает канал «База».

© Соцсети

Пиунова отметила, что 25 августа на пике Победы обещают хорошую ясную погоду — последний раз в этом сезоне. К месту, где находится альпинистка, отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, её попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведёт пилот из Италии.

Эвакуацию будет проводить частная компания.

Ранее СМИ фактически похоронили Наговицину, утверждая, что спасти её невозможно из-за тяжёлых погодных условий. Один из спасателей заявил, что шансы найти россиянку живой минимальны, как и возможность эвакуировать ее.

Сообщалось, что за телом альпинистки вернутся только в 2026 году, когда вновь откроется сезон.

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска 12 августа. С тех пор она находится на высоте 7 км при -23 градусах.

Двое спасателей из Германии и Италии смогли доставить ей спальный мешок, еду и горелку. После этого добраться до женщины не получилось. Один спасатель погиб, а поисковый вертолёт совершил жёсткую посадку, два человека получили тяжёлые травмы.