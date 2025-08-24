В МАГАТЭ оценили состояние радиационного фона у Курской АЭС после атаки БПЛА

Специалисты МАГАТЭ рассказали, что уровень радиации вблизи Курской АЭС не превышает норму. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее представитель Курской АЭС сообщил, что в ночь на воскресенье, 24 августа, расчеты ПВО сбили украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили возникший из-за удара пожар.

На момент происшествия третий энергоблок работал, но с пониженной нагрузкой. Первый и второй энергоблоки функционировали в режиме без генерации, а четвертый находился в плановом ремонте.

«Мониторинг МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации в районе Курской АЭС в норме; Россия заявила, что мощность реакторной установки снижена из-за повреждения вспомогательного трансформатора, но пожар потушен, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси констатировал, что «каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время».