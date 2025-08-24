Россиянам рассказали, как защититься от нового вируса «Стратус»

Для защиты от нового штамма коронавируса «Стратус» россиянам необходимо вакцинироваться и оградить себя от стресса. Об этом сообщил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, пишет «АиФ».

В России растет количество заболевших новым вариантом Covid-19. Перед осенней волной Геннадий Онищенко призвал прививаться — вакцина уже поступила в регионы. Кроме того, нужно соблюдать несколько правил.

«Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться», — сказал Онищенко.

По его словам, необходимо следить и за психическим здоровьем. Когда человек паникует или сильно переживает, его иммунитет ухудшается.

По данным Роспотребнадзора на 23 августа в России было зарегистрировано 384 инфицированных «Стратусом».