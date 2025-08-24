Россиянам посоветовали носить маски

Россиянам рекомендовали использовать медицинские маски и пройти вакцинацию от гриппа в качестве меры защиты от нового варианта коронавируса «стратус».

© Вечерняя Москва

По информации Роспотребнадзора на 23 августа, в стране зафиксировано 384 случая заражения этим штаммом. В Москве его выявляют с мая, а к концу июля он составлял 22 процента всех вирусных заболеваний.

Вакцина против гриппа уже доступна в регионах, и специалисты призывают население воспользоваться этой возможностью.

Симптомы «стратуса» во многом повторяют проявления предыдущих вариантов инфекции: лихорадка, слабость, озноб, насморк, сухой кашель и головные боли. В отдельных случаях отмечаются потеря обоняния, першение в горле и дискомфорт в области живота, передает «Коммерсантъ».

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее заявил, что новым вариантом коронавируса «стратус» могут заразиться еще больше россиян.

В начале июня ученые из США также обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который, по их словам, в ближайшее время распространится по всему миру.