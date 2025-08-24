Онищенко рассказал о симптомах «Стратуса»

Новый вариант коронавируса «Стратус» практически не отличается от предшественников, если говорить о симптомах. Об этом заявил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщает «Аиф».

Онищенко отметил, что вирус «Стратус» появился еще весной. Это субтип Covid-19, который «уже исчерпал свой пандемический потенциал». Но «осенний подъем будет, как и положено».

«По тяжести течения заболевания он практически ничем не отличается от предшественников. Симптомы тоже похожие», — сказал эпидемиолог.

Среди признаков болезни — повышение температуры, слабость, озноб, насморк, умеренные головные боли, сухой кашель. Иногда нарушается обоняние. Для «Стратуса» свойственна хрипота и осиплость голоса.

Онищенко призвал прививаться, одеваться по погоде, носить медицинские маски, если дома кто-то заболел. Необходимо правильно питаться, высыпаться и не переживать, поскольку из-за негативного психического состояния ухудшается иммунитет.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начался рост заражения «Стратусом». Зафиксировано 384 инфицированных.