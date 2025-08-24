Фармацевтам грозит штраф до ₽200 тысяч за несообщение о дешевых аналогах

Сотрудников аптек с 1 сентября будут штрафовать до 200 тыс. рублей, если они не расскажут покупателям о дешевых аналогах лекарств. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин. Это связано с изменениями в правилах надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, которые вступают в силу со следующего месяца. Работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену, рассказал юрист. Согласно закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" было установлено, что фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену. Рассматриваемое положение немного конкретизирует уже закрепленное в законодательстве, отметил Кубышкин. Он добавил, что изменения необходимы для обеспечения соблюдения прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение. До этого юрист Илья Русяев рассказал, что в России за продажу лекарства без рецепта фармацевту грозит штраф до 20 тыс. рублей, а аптеке – до 200 тыс. рублей.

© Shutterstock