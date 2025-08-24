Российские специалисты существенно превзошли украинских в противостоянии в киберпространстве, пишет обозреватель Лукас Лейроз в статье для Strategic Culture.

В среду, 20 августа, российские СМИ сообщили об успешной акции хакеров — группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и получила данные о потерях украинских формирований. Выяснилось, что Украина в 2022-2025 годах потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 млн солдат и офицеров.

Пророссийские кибергруппы также рассказали сообщили о получении ряда других стратегических документов, таких как личные данные украинских разведчиков и секретный список всех стран, поставлявших военную технику Киеву с 2022 года.

«Противостояние между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу», — отметил автор статьи.

По его словам, пророссийские хакерские группы, благодаря эффективным атакам, дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали власти страны.

Лейроз подчеркнул, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы обороны, зависящие от технической поддержки со стороны НАТО.

Киев больше не может наступать на поле боя и не может защитить свои цифровые сети, пояснил автор статьи.

Североатлантический альянс, «разобщенный внутри и измученный политическими и экономическими кризисами в своих государствах-членах», наблюдает со стороны за тем, как Украина рушится в реальном времени, резюмировал обозреватель.