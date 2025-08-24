Минпросвещения определило список обязательных школьных предметов

Минпросвещения РФ опубликовало список обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Он начнет действовать с 2026/2027 учебного года.

Согласно документу, в учебный план включили русский язык, литературу, иностранный язык, историю, обществознание, географию, математику, информатику, физику, биологию, химию, изобразительное искусство, музыку, труд, основы безопасности и защиты Родины, а также физическую культуру.

По заявлению родителей также будут изучаться родной язык, родная литература и второй иностранный язык.

Уточняется, что математика включает курсы алгебры, геометрии и вероятности со статистикой, а история — курсы истории России, всеобщей истории и истории родного края.

Кроме того, со следующего учебного года также вводится новый предмет — духовно-нравственная культура России, передает РИА Новости.

