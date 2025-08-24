В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Этим же утром временные ограничения на прием и вылет самолетов отменили в аэропортах Волгограда и Казани. За время их действия в Волгограде на запасные аэродромы были перенаправлены три воздушных судна, в Казани — 12. Инцидентов и нарушений безопасности зафиксировано не было.

В последнее время случаи введения ограничений в российских аэропортах участились. 23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно.