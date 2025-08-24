Для пенсионеров предложили установить единые льготы на проезд по всей России

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство России законопроект, устанавливающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте, а также в пригородных поездах.

Согласно документу обязанность обеспечивать льготный проезд для пенсионеров возлагается на органы власти субъектов страны.

Как отмечает ТАСС, стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Также предусмотрена возможность согласования аналогичных условий при межрегиональных маршрутах, если они проходят через территории нескольких субъектов.

Стоимость проезда в пригородных поездах в пределах одного региона, говорится в законопроекте, не должна превышать для пенсионеров 70% от полной стоимости билета.

Кроме того, в Госдуме ранее предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников.

Также сообщалось, что средняя пенсия по старости в России превысила 25 тыс. рублей.