С начала года в России обнаружили несколько человек с холерой

С начала 2025 года в России было зафиксировано несколько случаев холеры. Все они были завезены из Индии, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

«В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью», — сказала она.

Попова подчеркнула, что зачастую люди, возвращаясь из Индии с холерой, не обращают внимания на то, что с ними происходит, и не придают этому значения. Однако это ошибка — в случае с этим заболеванием очень быстро ухудшается состояние.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что мигранты могут завезти холеру в Россию.