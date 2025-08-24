Аэропорт в Петербурге вновь начал обслуживать рейсы

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил обслуживание рейсов.

Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Их (самолетов — «Газета.Ru») прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнул он.

В ночь на 24 августа в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Кореняко рассказал, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе петербургского аэропорта заявили, что за последние сутки из-за ограничений воздушного пространства произошли значительные задержки рейсов. Свыше 60 рейсов были задержаны более чем на два часа. При этом 39 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Утром 24 августа в Ленинградской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что над портом Усть-Луга были уничтожены 10 украинских дронов. Еще четыре цели сбили в Кингисеппском районе.

Позже в Кингисеппском районе вновь отразили атаку беспилотников. Всего были ликвидированы два летательных аппарата.