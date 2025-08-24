Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщил Telegram-канал ситуационного центра транспортного перехода. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщает канал. О том, почему остановили движение по Крымскому мосту и когда оно будет восстановлено, сообщается. В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. "Газета.Ru" изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

© Константин Михальчевский/РИА Новости