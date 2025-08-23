Хинштейн поздравил участника Курской битвы с 82-й годовщиной ее окончания

В честь 82-й годовщины победы в Курской битве исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко поздравили Михаила Жакова, 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в этом историческом сражении. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Поздравили с 82-й годовщиной триумфа в Курской битве легендарного участника тех событий, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного жителя Курска, отважного летчика Михаила Петровича Жакова», — поделился Хинштейн.

По его словам, несмотря на свои 102 года, Жаков находится в прекрасной форме и оценивает свое состояние на твердую «четверку».

Хинштейн также подчеркнул, что ветеран героически прошел всю войну, совершил 193 боевых вылета, встретил победу в Берлине и был награжден шестью боевыми орденами.

В начале августа в Алма-Ате военные с оркестром поздравили фронтовика со 100-летним юбилеем.