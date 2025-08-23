Глава Союза журналистов объяснил безвременную смерть Вышинского

Журналист и член СПЧ Кирилл Вышинский мог преждевременно умереть из-за пыток на Украине. Об этом рассказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, пишет «АиФ».

Соловьев предположил, что Вышинский безвременно ушел из жизни вследствие перенесенных пыток на Украине.

По словам главы СЖР, донецкие журналисты рассказывали ему, что люди, пережившие пытки в украинских тюрьмах, умирают через несколько лет. Это «как бомба замедленного действия».

«И сам Кирилл говорил мне, что невероятно тяжело ему было пережить эти полтора года. Там были даже имитации расстрела. Поэтому, конечно, жесточайший психологический срыв мог стать катализатором тяжелой болезни, с которой он боролся целый год, но, к сожалению, не смог победить», — сказал Соловьев.

В 2018 году журналиста Кирилла Вышинского арестовали на Украине по обвинению в госизмене. В 2019 году его освободили в рамках обмена пленными. Сегодня Вышинский умер в Москве после продолжительной болезни. Ему было 58 лет.