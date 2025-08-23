Российский военный попросил убежища в Норвегии

Российский военный незаконно проник на территорию Норвегии и попросил убежища. Об этом сообщает издание Dagbladet.

«После пересечения границы он сам пытался связаться с норвежскими властями на месте», — сказал адвокат Тронд Бити.

Правоохранителям мужчина рассказал, что нелегально проник в страну через порт Гренсе-Якобсэльв в Финнмарке. Бити уточнил, что мужчина пересек границу пешком, пройдя через ограждение.

Юрист также подтвердил, что мужчина ранее служил в Российской армии и бывал на Украине. Сейчас военного допрашивают норвежские власти.

Скрывавшийся полтора года дезертир получил гражданство России

В начале августа ТАСС, ссылаясь на источники, писало, что все больше украинских военных, оказавшихся в российском плену, отказываются от возвращения на родину, и просят убежища в РФ. По информации журналистов, тенденция фиксируется в ходе опросов военнопленных. При этом отмечается, что часть пленных готова вернуться, несмотря на риск повторной мобилизации.