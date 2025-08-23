Развожаев объяснил, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проблема дефицита бензина АИ-95 на автозаправочных станциях Крыма и Севастополя будет решена в течение нескольких дней. В своем Telegram-канале он объяснил перебои со снабжением АЗС проблемами с поставками.

© Алексей Дружинин/РИА «Новости»

По словам Развожаева, ситуация с 95-м бензином в Севастополе находится под контролем, а трудности возникают из-за непростой логистики доставки нефтепродуктов в регион. Губернатор заверил, что совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым они внимательно следят за ситуацией. Развожаев также сообщил, что к вечеру 23 августа бензин АИ-95 должен появиться на заправочных станциях ТЭС, а затем и на АЗС сети ATAN.

ATAN и ТЭС — это две крупнейшие компании, занимающиеся розничной торговлей нефтепродуктами в Крыму и Севастополе, обладающие широкой сетью автозаправочных станций.

Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что стабилизация ситуации с топливом и его стоимостью на полуострове возможна после прихода в Крым крупных компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти.