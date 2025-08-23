В Телеграм-канале известного донецкого журналиста и краеведа Алексея Акутина только что была опубликована примечательная карта Украины.

На ней зафиксировано, что Незалежная по территории уменьшилась почти на треть. Крым, вся ДНР, ЛНР и Запоржская/Херсонская области полностью (согласно российской конституции) окрашены в горчичный цвет, как остальная Россия.

© Соцсети

"Купили ребятенку географическую карту. Издание: г. Тула, 2025 год. Красота, прямо душа радуется! Особенно "куски" за Днепром", - поясняет приятное открытие автор канала "Бывший корреспондент".

Также карту сопровождает символика Республики Крым и республик Донбасса. Понятно, что изображение красно-сине-черного триколора не может не радовать глаз жителя Донецка, мирившегося много лет с непризнанным статусом ДНР.

Ранее корреспондент "МК" обнаружил в Сети "пророческую" украинскую карту примерно 2012 года, на которой тогдашняя Луганская область обозначалась как "почти Россия".