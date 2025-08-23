Архиепископ Ситкинский и Аляскинский опубликовал извинение после встречи с Путиным

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий извинился за то, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным не попросил его о завершении конфликта на Украине. Заявление опубликовано на сайте Православной Церкви в Америке.

Встреча прошла на Аляске 15 августа. Алексий вручил Путину икону Германа Аляскинского, а глава государства, в свою очередь, подарил священнику две православные иконы — образ преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы.

Священнослужитель пояснил, что приветствовал российского лидера во время саммита в Анкоридже в атмосфере мирного гостеприимства после трех дней общеепархийной молитвы о мире.

«С тех пор я слышал от многих, что этот момент стал упущенной возможностью для упрека или требования мира на фоне продолжающегося конфликта и страданий. Еще раз повторяю: у всех, кого мои действия стали причиной скорби или смятения, я искренне прошу прощения», — сказал Алексий.

Bloomberg: саммит на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины

Архиепископ заметил, что берет на себя ответственность также за то, что не согласовал встречу со Священным синодом.