Вирусолог оценил опасность распространения штамма «Стратус» в России

Штамм «Стратус» в этом году действительно «ходит» по миру, но он не опасен, особенно в сравнении с прежними вариантами инфекционных заболеваний - даже не с COVID-19, а другими, менее тяжелыми вирусами. Данная болезнь протекает легко, сказал в беседе со «Звездой» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Вероятность того, что конкретный какой-то человек заболеет, не так велика. Поэтому здесь никакой паники нет», - объяснил он.

Альтштейн отметил, что это обычное сезонное респираторное заболевание, которое протекает с привычными при простуде симптомами.

Постковидный синдром также может быть после таких относительно легких заболеваний, но масштаб незначительный. Здесь главное лечиться и не паниковать, добавил вирусолог.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России растет количество заболевших новым штаммом коронавируса «Стратус». Однако глава ведомства Анна Попова уточнила, что болезнь протекает в легкой форме.

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала «Звезде» о том, способен ли новый штамм «Стратус» развить тяжелое заболевание.