В Федерации альпинизма РФ прокомментировали сообщения о смерти Наговициной

Нет подтверждения того, что российская альпинистка Наталья Наговицина погибла после несчастного случая в горах Тянь-Шаня. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, передает РИА Новости.

Наговицына сломала ногу 12 августа при спуске с пика Победы (самой высокой точки Тянь-Шаня). В итоге альпинистка застряла на высоте примерно 7200 метров. Другие альпинисты пытались спасти ее, но помешали сложные погодные условия, один из них погиб от переохлаждения.

В субботу несколько Telegram-каналов сообщили, что Наговицина погибла, однако в Федерации альпинизма это опровергли.

«Этому нет подтверждения, констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?» — сказал Пятницин.

Несколько дней назад на помощь Наговициной выдвинулась группа спасателей, но из-за плохой погоды вернулась.

Поиски Наговициной на пике Победы могут возобновить в 2026 году

Ранее СМИ сообщили, что застрявшая на пике Победы Наталья Наговицына не шевелится уже вторые сутки. Она лежит в спальном мешке на высоте 7000 метров.

Спасательные работы затруднены из-за непогоды.