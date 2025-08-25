Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября для покупки учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, который 25 августа будет внесен в нижнюю палату парламента.

© Газета.Ru

"Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как заявил Миронов в беседе с агентством, нередко значительную часть ежемесячного семейного бюджета составляют затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения. В связи с этим он предложил ежегодно выплачивать на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, обучающегося в школе с 6 до 18 лет, пособие в размере 28,7 тыс. рублей, студентам вузов и техникумов – от 14,3 до 21,5 тыс. рублей.

Малоимущие семьи с детьми будут получать от государства 43 тыс. рублей. "Ежегодная выплата на одного ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста", - сказал политик. До этого председатель Социал-демократического союза женщин (СДСЖР) Ольга Епифанова напомнила, что российские семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую поддержку к 1 сентября.

По ее словам, помощь оказывается на региональном уровне и варьируется в зависимости от субъекта РФ. В одних регионах ежегодно или раз в два года компенсируют затраты на школьную форму, в других помогают собрать первоклассников. Основные получатели такой поддержки - многодетные семьи и семьи с низким доходом. Размер выплат также отличается от региона к региону. Например, в Рязанской области это около 4 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком АО около 16 тысяч рублей.