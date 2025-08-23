СМИ сообщили о коллапсе на российско-грузинской границе

На границе России и Грузии образовалась пробка длиной 5 км. Въезда в РФ люди ждут по 20 часов, сообщает канал SHOT.

Серьезный многокилометровый затор возник в Верхнем Ларсе с грузинской стороны. Стоящие в пробке автомобилисты жалуются, что «работают лишь два окна», а объезжать пробку через «карманы» бесполезно. Некоторые говорят, что не могут попасть в Россию около 20 часов.

Сейчас длина пробки составляет около 5 километров. Быстрее попасть в РФ можно, если выйти из машины и пойти через границу пешком.

При этом пробок на въезде из России в Грузию не наблюдается.