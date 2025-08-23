Начальник базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрий Греков в субботу, 23 августа, сообщил, что эвакуация российской альпинистки Натальи Наговициной с горы невозможна.

— Ее (Наговицину) искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет, — сказал он в беседе с ТАСС.

Утром 23 августа ряд СМИ сообщили, что российская альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы в Киргизии, где ранее застряла на высоте более семи тысяч метров. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица». У нее с собой были лишь горелка, спальный мешок и изношенная палатка.

В Федерации альпинизма РФ прокомментировали сообщения о смерти Наговициной

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко ранее сообщал, что шансов на спасение альпинистки Наговициной не было. Как человек может выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».