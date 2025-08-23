Прощание с Юрием Бутусовым началось в Театре имени Пушкина

В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина началась гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову. Об этом стало известно в субботу, 23 августа.

У входа в театр, под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым в 2016 году, появился стихийный мемориал с цветами, фотографиями, свечами и теплыми словами учеников, написанными разноцветными мелками.

На основной сцене театра, где установлена урна с прахом режиссера, декорации оформлены из московских спектаклей Бутусова. В фойе разместили портрет мастера, создавая атмосферу памяти и уважения к его творчеству.

Венки и прощальные послания прислали коллективы МХАТа, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, театра «Студия театрального искусства» и другие, передает ТАСС.

О смерти Бутусова 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что режиссер утонул во время отпуска. Его унесло волной в море.