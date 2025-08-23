Москалькова — о смерти Вышинского: всю жизнь боролся за право на свободу слова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью журналиста и члена СПЧ Кирилла Вышинского, назвав его несгибаемым человеком, которого ничто не могло сломить.

«Совершенно необыкновенный человек во всех отношениях... несгибаемый, его ничего не может сломить, если он уверен в своей правде», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Она выразила соболезнования родным и друзьям Вышинского и подчеркнула, что его имя навсегда останется в памяти.

«Это человек, который всю жизнь боролся за право на свободу слова... на честь и достоинство... на выбор своей позиции в жизни», — подчеркнула омбудсмен.

23 августа в Москве из-за тяжёлой болезни умер исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал смерть Вышинского тяжёлой утратой для журналистского сообщества.