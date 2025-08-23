Удивившая званием Путина девушка рассказала, что она из семьи моряков

Девушка, удивившая президента РФ Владимира Путина своим званием "второй помощник капитана", рассказала о своей морской династии.

Речь об этом зашла на встрече главы государства с молодыми сотрудниками атомной отрасли. Глава Росатома Алексей Лихачев представил участницу, отметив, что ей осталось несколько шагов до должности капитана атомного ледокола. Путин очень удивился этому факту.

"С ума сойти, думал, девушка в школе учится", - признался президент.

Со своей стороны, Нина Вдовина пошутила, что атомная отрасль ломает не только лед, но и стереотипы. "Я из потомственной семьи моряков. Мой прадед, дед и мама работали в море. Теперь я с братом продолжаю морскую династию, и очень горжусь тем, что работаю на единственном в мире атомном ледокольном флоте", - поделилась она.