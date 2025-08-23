Стало известно, как журналист Караулов получал зарубежное финансирование

Министерство юстиции России установило, что журналист Андрей Караулов (признан в РФ иностранным агентом) получал иностранное финансирование через банковский счет своей супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что деньги из зарубежных источников в 2022 и 2023 годах переводились на личный счет Варвары Прошутинской, супруги журналиста. Деньги она передавала мужу, на что указывают данные налоговой инспекции.

30 июня 2023 года министерство юстиции РФ внесло Караулова в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, журналист получал поддержку от зарубежного источника и занимался распространением ложной информации о решениях российских властей. Адвокаты журналиста пытались оспорить включение его в реестр иностранных агентов, но им не удалось этого сделать.

В августе того же года Караулов зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Иноагент Авк». Однако 12 апреля 2024 года эту организацию также признали иноагентом на территории РФ.

Сейчас журналист живет за границей. Он объявлен в международный розыск.