В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения в РФ вариантом коронавируса «Стратус»

В России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество случаев заражения каждый день увеличивается, на текущий момент их насчитывается 384 и будет еще больше. Глава ведомства рассказала, что «Стратус» легко протекает, а также не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни.

«Он более контагиозен, то есть более заразен», — рассказала Попова.

Она добавила, что последствия коронавирусной инфекции могут быть разными, следует соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

29 июля доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Алексей Ртищев рассказал, что новый штамм COVID-19 «Стратус» вызывает заболевание, которое переносится как легкая форма ОРВИ.

13 августа эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в октябре–ноябре в России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом.

