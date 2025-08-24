Аэропорты Волгограда и Казани возобновили работу после временных ограничений

Временные ограничения на прием и вылет самолетов отменены в аэропортах Волгограда и Казани. Об этом сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности полетов. За время их действия в Волгограде на запасные аэродромы были перенаправлены три воздушных судна, в Казани — 12. Инцидентов и нарушений безопасности зафиксировано не было.

© Газета.Ru

"Волгоград , Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении.

Также ограничения сняли в аэропортах Ульяновска и Пензы. В последнее время случаи введения ограничений в российских аэропортах участились. Так 23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, задержаны.

Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы ПВО отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА.