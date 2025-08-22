Путин отметил благотворительную составляющую фестиваля "Спасская башня"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", в котором особо отметил их вклад в помощь участникам спецоперации на Украине.

© Российская Газета

"Этот яркий, масштабный творческий форум по праву считается большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни нашей страны, одним из наиболее успешных, впечатляющих проектов в области международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников специальной военной операции, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей", - заявил президент. Он уверен, что фестиваль "пройдет, как всегда, на достойном уровне и надолго запомнится участникам и гостям".

Напомним, фестиваль "Спасская башня" начался сегодня в Москве, он продлится до 31 августа.

В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Россия представлена лучшими оркестрами силовых ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Участниками фестиваля стали иностранные коллективы из разных уголков мира: из Буркина-Фасо, Итальянской Республики, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Зимбабве, Республики Казахстан, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Федеративной Демократической Республики Эфиопии.