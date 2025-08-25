Анонсировано появление "Сенсации" в России

В Чите стартовала реализация первого регионального девелоперского проекта столичной ГК «Основа»: в Центральном районе города построят жилой комплекс «Сенсация» площадью почти 92 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© ГК «Основа»

Объект планируется возвести в два этапа на улице 1-я Коллективная у набережной реки Читинка. Ввод всего жилого комплекса в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в восемь миллиардов рублей. Около четверти суммы планируется направить на инфраструктуру: 710 миллионов рублей — на поликлинику и коммерческие помещения, 490 миллионов — на транспортное обеспечение, 540 миллионов — на инженерную инфраструктуру. Квартиры общей площадью 1650 квадратных метров застройщик намерен безвозмездно передать городу.

Проект ЖК основан на концепции «город в городе»: на первых этажах расположатся магазины и кафе, в первой очереди будет построена многопрофильная поликлиника площадью 1355 квадратных метров. Во второй очереди запланирован спортивный зал.

Проект предполагает строительство шести домов переменной этажности (13–15 этажей) с подземным паркингом на 300 машин. В рамках первой очереди будет построено три корпуса на 1432 квартиры. На старте продаж средняя стоимость квадратного метра составляет 166,7 тысячи рублей, минимальная цена — около пяти миллионов рублей за студию площадью 29 «квадратов».

В министерстве строительства Забайкальского края ранее сообщили, что за 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию 440 тысяч квадратных метров жилья. Это на 15 процентов больше, чем в 2023 году.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в беседе с ТАСС связал такие показатели с ростом доходов населения. Осипов подчеркивал, что в течение последних пяти лет Забайкалье остается в лидерах России по экономическому росту