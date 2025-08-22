Жители России чаще занимаются спортом, чем сексом

Миллениалы, как показало исследование сервиса Grow Food, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», оказались самым «спортивным» поколением в России. Из них 20% занимаются спортом регулярно. На втором месте — представители поколения Х (18%).

Большинство опрошенных россиян уделяют спорту несколько занятий в неделю. А 11% стараются заниматься каждый день.

С сексуальной активностью у россиян положение дел, как выяснилось, оказалось намного хуже, чем со спортом. 40% признались, что занимаются сексом несколько раз в месяц. 11% заявили, что секс у них только по особым датам. Каждый третий - 31% - занимается сексом хотя бы раз в неделю.