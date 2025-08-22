"Клевета и ошибка": Маркова* удивило попадание в реестр иноагентов

Политолог Сергей Марков назвал свое внесение в реестр иноагентов «клеветой и ошибкой». Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовала телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на «Осторожно Media».

Марков отметил, что не считает себя иноагентом и «у него не было никаких контактов».

«Мне кажется, что это клевета какая-то. Ну иногда как-то могут ошибиться. Мне об этом ничего неизвестно», — добавил он.

В беседе с «Подъемом» политолог указал, что ждет объяснений от российских властей по этому поводу. Марков пообещал оспорить статус иноагента в суде, если он подтвердится.

Ранее стало известно, что политолога признали иноагентом. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста РФ.

*признан иноагентом