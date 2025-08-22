Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

Политолог Сергей Марков словом «обалдеть» отреагировал на включение в реестр иноагентов.

Решение Минюста он прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Да вы что? Обалдеть, — удивился Марков. — Я думаю, это враги России пытаются нас так опорочить».

Ранее в пятницу, 22 августа, стало известно, что политолога Маркова признали иностранным агентом. Его данные появились в соответствующем реестре Минюста России.

Кроме того, реестр пополнили блогер Дмитрия Нюберг и проект «Алиф ТВ». Блогер, как сообщили в министерстве, выступал против спецоперации на Украине.