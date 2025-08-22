Минюст признал иноагентом политолога Маркова
Минюст России признал иноагентом политолога Сергея Маркова. Ведомство утверждает, что блогер в качестве респондента появлялся на площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом.
«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в объявлении министерства.
21 августа полиция объявила в розыск комика Антона Пикули* (Устинова).
По какой именно статье разыскивают комика, не уточняется.
* Внесён в 2023 году в перечень иноагентов по решению Минюста России.