Минюст признал иноагентом политолога Маркова

Минюст России признал иноагентом политолога Сергея Маркова. Ведомство утверждает, что блогер в качестве респондента появлялся на площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в объявлении министерства.

21 августа полиция объявила в розыск комика Антона Пикули* (Устинова).

По какой именно статье разыскивают комика, не уточняется.

* Внесён в 2023 году в перечень иноагентов по решению Минюста России.