Дочь бывшего московского чиновника предложила отправить «манерных» студентов на СВО

Дочь бывшего главы управы Северного Медведково Бориса Трофимова предложила отправлять в зону проведения спецоперации «чересчур манерных» студентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Паня Трофимова рассказала, что в студенческих чатах пропагандируют ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Она подняла этот вопрос на встрече с ректором, однако ей ответили, что никакой пропаганды нет, а также якобы посоветовали читать чаты, отвечающие ее ценностям.

После этого девушка решила публиковать тех, кто поддерживает ЛГБТ движение. Она разместила несколько фотографий и видео одного парня.

«Подобные ему, соевые мальчики/задние отверстия, чересчур манерные, как по мне таких нужно быстро реабилитировать — армия/ознакомительная поездка на СВО!» — подписала она пост.

Затем в комментарии к ней пришли десятки людей, которым она разъяснила, что имелось в виду не участие в боевых действиях, а посещение госпиталей, общение с бойцами и отправка гуманитарной помощи.

Ранее главу Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери, на котором она угрожала отправкой в зону спецоперации.