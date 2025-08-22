Раскрыты возможные причины кончины застрявшей на горе в Киргизии альпинистки

Работающие в лагере «Южный Иныльчек» спасатели назвали две причины, по которым застрявшая на горе в Киргизии россиянка Наталья Наговицына могла не выжить. Их раскрыл Telegram-канал Shot.

© Соцсети

Уточняется, что кончина альпинистки могла произойти из-за переохлаждения (гипотермии) и недостатка кислорода в разряженном на семитысячнике воздухе.

В другом случае Наговицына могла получить опасное для жизни отравление угарным газом. Чтобы согреться при температуре минус 24 градуса Цельсия (а ночью — минус 40 градусов), россиянка могла разжечь горелку и выжечь тем самым остатки кислорода в палатке во время сна.

Наговицына застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа из-за перелома ноги. В последний раз живой ее видели во время запуска коптера 19 августа. В пятницу, 22 августа, вертолет с итальянскими пилотами не смог подняться на вершину из-за плохих метеоусловий и убедиться, что 47-летняя Наталья жива. Спасатели, отправившиеся на помощь, не смогли добраться до места и вернулись в лагерь.