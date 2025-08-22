По России идет вспышка странного вируса с кровавым кашлем

Рост случаев заболевания неизвестным вирусом, который сопровождается тяжелыми респираторными формами, фиксируют медики в России. Заболевание, как правило, начинается с симптомов, характерных для ОРВИ.

Состояние пациента может резко ухудшиться спустя несколько дней: начинает повышаться температура до 39 градусов, появляется тяжелый кашель, иногда с кровью.

Инфекция отличается агрессивным течением и может быстро переходить в опасную стадию, отмечают врачи.

Диагностику заболевания затрудняет и то, что стандартные тесты на грипп и COVID-19 дают отрицательный результат.

По мнению вирусолога, кровохарканье свидетельствует о поражении легочной ткани, и заболевание имеет схожие черты с пневмонией.

Клиническая картина заболевания имеет сходство с ветряной оспой, но с более выраженным поражением дыхательных путей, отметила врач-терапевт.

Ранее врач-инфекционист предупредила, что с наступлением холодов растет активность сразу нескольких вирусов, способных серьезно осложнить жизнь. Даже привычный насморк иногда становится угрозой для здоровья, напомнили эксперты.